La Legge Melandri “salva” i diritti tv del Napoli: anche quinto guadagna più dell’Atalanta

Calcio e Finanza: almeno sulla distribuzione della Serie A non pesa più di tanto il crollo all’ultima giornata: gli azzurri guadagneranno 54,9 milioni di euro circa

Il Napoli quinto prenderà più (poco di più) diritti tv dell’Atalanta, terza in campionato. Finita la stagione Calcio e Finanza simula la distribuzione dei ricavi televisivi, sottolineando che almeno su questo fronte il quinto posto azzurro non si rivela così penalizzante, come invece è dal punto di vista della Champions.

Metà degli incassi totali (nelle ultime stagioni la Serie A ha distribuito ai club 1,068 miliardi di euro annui netti) vengono spartiti equamente tra tutte e 20 le società. Il 20% dei ricavi, inoltre viene distribuito tra i club in base al cosiddetto “radicamento sociale”, biglietti venduti e ascolti auditel.

L’Inter – ovviamente – riceverà di più dai diritti tv, seguita da Juventus e Milan. Il Napoli invece, grazie alla legge che prevede che “una quota pari al 10% venga ripartita sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati” (circa 106 milioni), nonostante il quinto posto, guadagnerà poco più dell’Atalanta: 54,9 milioni di euro.