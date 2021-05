La Curva B carica il Napoli: «Forza vinciamo che presto ci riabbracciamo»

Lo striscione dei gruppi organizzati allo stadio Maradona in occasione dell’ultima di campionato contro il Verona

Il Napoli è atteso all’ultimo sprint per la volata Champions. Questa sera, alle 20.45, la squadra di Gattuso affronterà il Verona di Juric per tentare di accaparrarsi uno degli ultimi due posti in palio, contendendoli a Milan e Juventus. I tifosi azzurri della Curva B provano a caricare la squadra con uno striscione affisso allo stadio Maradona. Recita:

“Forza, vinciamo, che presto ci riabbracciamo”.

Un messaggio di incitamento e di speranza sul finire del secondo campionato in tempo di Covid.

Ieri era stata la Curva A a manifestare il suo appoggio alla squadra e all’allenatore, Rino Gattuso.