Inzaghi: “Mourinho sarà un valore aggiunto per la Roma”

L’allenatore della Lazio in conferenza: “Non sarà una partita come le altre, dobbiamo mettere umiltà e determinazione”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha presentato il derby con la Roma in conferenza stampa.

Domani non sarà una partita come le altre, sarà una sfida particolare e sentita, noi abbiamo dimostrato di credere fino alla fine nei nostri obiettivi, i ragazzi devono mettere umiltà e determinazione, come fatto per tutto il girone di ritorno.

Al prossimo anno ci si penserà, ora dobbiamo essere concentrati solo sul derby, poi sulle ultime due partite che mancheranno. Mourinho sarà un valore aggiunto per la Roma.

Nella prima parte di stagione abbiamo consumato tante energie, anche quest’anno come in passato i ragazzi sono stati bravissimi. Guardando al girone di ritorno, c’è un po’ di rammarico per il girone d’andata.

Il derby che ricordo con più piacere da giocatore è quello vinto 2-1 nell’anno dello Scudetto. Da tecnico, invece, il ritorno nella semifinale di Coppa Italia.