Il Giornale: De Laurentiis ha presentato una proposta importante ad Allegri

L’ex tecnico della Juve la starebbe vagliando. Il quotidiano lo dà in pole per la panchina del Napoli. Da Roma rimbalza la voce di un interesse di Mourinho per Gigi Buffon

Il Giornale fomenta l’ipotesi Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, per il post Gattuso. Il quotidiano scrive di “proposta importante” presentata dal presidente De Laurentiis al tecnico toscano. Offerta che l’ex Juventus starebbe vagliando. Non solo, sulla sponda Roma ci sarebbe l’interesse di Mourinho per Gigi Buffon, che a fine stagione terminerà la sua esperienza alla Juventus.

