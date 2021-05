Il ds del Verona: «Juric? Ci siamo parlati, ci saranno altri incontri e valuteremo»

Il direttore sportivo del Verona, Tony D’Amico, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Bologna.

Come si spiega la flessione?

Juric resta?

Zaccagni è calato, ha influito sul mercato?

“Io credo di no, in questo momento la situazione del calcio è particolare e sappiamo delle difficoltà in Italia ed estero. È prematuro ipotizzare il futuro, la situazione è difficile. Più avanti vedremo lo sviluppo del mercato e saremo pronti ad ipotizzare quali saranno gli scenari. Una cifra? Non c’è, alla fine le cifre le fanno le richieste. È un giocatore importante, valuteremo a fine campionato quale sarà la strada migliore”.