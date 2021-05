I giornalisti inglesi sono andati in panne sul “daje!” di Mourinho (VIDEO)

Virale il tentativo di pronuncia Sky Sports News: la giornalista Vicky Gomersall lo legge, fa lo spelling. E soprattutto si chiede cosa diavolo significhi

Come si dice in inglese “daje!”? In Inghilterra sono andati in panne su pronuncia e traduzione del messaggio esortativo tipico con cui Mourinho ha annunciato il suo ingaggio alla Roma.

In rete è diventato virale il video in cui si vede lo studio di Sky Sports News che nel riportare la notizia del passaggio dell’allenatore in giallorosso, prova a riportare al pubblico inglese quel “daje”.

La giornalista Vicky Gomersall lo legge, fa lo spelling. E soprattutto si chiede cosa diavolo significhi.