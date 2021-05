Hakimi: “All’Inter sono felice. Se Conte resta possiamo aprire un ciclo per vincere in Italia e in Europa”

Su Sportweek un’intervista al terzino marocchino dell’Inter, Achraf Hakimi. Parla di Conte.

“ Se questo progetto proseguirà, con lui possiamo aprire un ciclo che ci porterà a dominare in Italia e in Europa , lo scudetto ci ha reso più forti di testa . I momenti chiavi della nostra stagione sono tre, tutti a San Siro: l’eliminazione dalla Champions League, le vittorie contro la Juve e nel derby di ritorno col Milan”.

Sul suo ruolo nella squadra:

“Nessun paragone: mi interessa che, a chi capisce di calcio, piaccia il mio modo di giocare. Conte mi ha reso un calciatore più completo, ho dovuto imparare a difendere più e meglio di prima. Theo Hernandez è molto veloce, ma non ci è mai venuto in mente di fare una sfida in allenamento al Real Madrid. In campo siamo avversari e fuori amici, ci conosciamo da tanto tempo e qualche volta ci siamo visti qui a Milano. Non devo dire io se sono il miglior terzino al mondo, neanche mi interessa”.