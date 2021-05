Gazzetta: senza più Osimhen, calo fisico del Napoli che perde tranquillità

Decisiva l’uscita del nigeriano. Il Napoli perde le misure, non riesce a pressare più e a fare densità in mezzo al campo

Ecco alcuni stralci dell’articolo della Gazzetta, a firma Maurizio Nicita. In un passaggi cita anche l’errore decisivo di Fabbri sul gol del 2-0 ingiustamente annullato a Osimhen.

Alla mezz’ora l’episodio che risulterà decisivo: capocciata in mezzo al campo fra Ceppitelli e Osimhen ed entrambi costretti a uscire. Il Napoli perde profondità e con la stanchezza comincia pericolosamente a rinculare.

Il Napoli accusa un calo fisico e i nuovi entrati non riescono a far densità in mezzo e a pressare almeno fino a centrocampo. E così il Cagliari va vicinissimo al pari già con Pavoletti, sul quale Meret è strepitoso. Campanello d’allarme che non trova reazione nei padroni di casa che perdono le misure e anche la tranquillità.