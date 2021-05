Gazzetta: il Napoli regala a Spalletti l’opportunità di vendicarsi dell’Inter

L’offerta di De Laurentiis ha stuzzicato l’orgoglio del mister, intenzionato a prendersi una rivincita sportiva. Per lui quello dei nerazzurri è stato un tradimento

Sulla Gazzetta dello Sport, Luca Calamai dedica un articolo alla firma di Spalletti con il Napoli. L’offerta di De Laurentiis, scrive, ha offerto al tecnico la possibilità di prendersi una rivincita sull’Inter, da cui si è sentito tradito.

“Fino a qualche mese fa Spalletti sperava di ripartire dalla Premier. Non a caso i questi due anni non ha mai smesso di coltivare un inglese che sta migliorando. Ma l’offerta del Napoli ha stuzzicato il suo orgoglio, il suo desiderio è prendersi una rivincita sportiva nei confronti dell’Inter. Vendicare quel tradimento. Il Napoli di De Laurentiis gli regala l’opportunità”.

L’esonero da parte dell’Inter è stata per lui una “pugnalata alle spalle”.

“Difficile dire se lo ha ferito di più il voltafaccia di una società che lo ha accompagnato fino all’ultimo con falsi sorrisi. O le passeggiate vicino alla sede nerazzurra di Conte quando era ancora al lavoro. Di sicuro, Spalletti ha chiuso quell’esperienza prendendo una decisione che non ha mai cambiato: avrebbe preso fino all’ultimo euro del contratto previsto dall’accordo con l’Inter“.

Per questo finora, alle chiamate arrivate da altre squadre, ha sempre risposto no grazie. Fino a quando non è arrivato il Napoli.