Gazzetta: doveva essere liquida, invece la Juve si è liquefatta

Smontata e rimontata 34 volte in 34 giornate, non ha mai trovato una forma definitiva. E il progetto di inizio anno si è perso

“Doveva essere liquida, si è liquefatta. Sciolta. Smontata e rimontata un numero infinito di volte, anche per una serie considerevole di imprevisti, non ha mai trovato una forma definitiva”.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport, a proposito della Juventus di Andrea Pirlo.

“Il gioco, dopo 34 giornate, non è ancora arrivato e ormai non è più nemmeno il caso di attenderlo. Una formazione tipo non c’è: anche se siamo quasi a fine stagione è difficile evidenziare anche una struttura base. Andrea Pirlo in queste 34 giornate ha cambiato 34 formazioni: mai una uguale all’altra, con tre-quattro moduli, infinite variazioni di distanze, atteggia- menti, costruzioni e principi guida”.