Fonseca: «Mollare il campionato non è stato volontario»

In conferenza stampa: «Arrivare in una semifinale europea è importante, i ragazzi lo hanno fatto inconsciamente»

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. Questo il resoconto delle sue parole riportato da Tuttomercatoweb.com.

Darboe e Zalewski sono già pronti per stare in un club ambizioso?

“Loro sono pronti per stare qui con noi e giocare in questo momento. In futuro non lo so, ma sono soddisfatto”.

Su Borja Mayoral

“Io non sarò l’allenatore della prossima stagione. Borja è un giovane e non facile per un attaccante arrivare qui e fare tanti gol. Sta facendo una buona stagione, ma è una decisione per la società e il nuovo allenatore”

Quanto hanno inciso gli infortuni?

“Il bilancio si fa a fine stagione, come ho sempre detto”.

Sul ritorno al 4-2-3-1

“E’ vero che mi piace giocare con questo modulo. Non avevamo cambiato perché la squadra a marzo stava bene con la difesa a tre, poi ci sono stati gli infortuni”

Perché la Roma ha mollato in campionato?

“Penso che non è stato volontario. La verità è che arrivare in una semifinale europea è importante e i ragazzi hanno inconsciamente pensato meno al campionato”

Porta frutti avere stile ed eleganza come viene riconosciuto a lei?

“Non lo so, io sono così. Penso che l’immagine è importante”.

Che Inter si aspetta domani?

“L’Inter è una grande squadra. Devo fare i complimenti per il titolo, ora non ha pressioni e può esser pericolosa vista la qualità dei suoi giocatori. In ogni momento abbiamo visto una squadra forte e lo sarà anche domani”.