Da giugno ok al pubblico nelle competizioni sportive all’aperto fino al 25%

Sky Sport riferisce che è questo l’orientamento della cabina di regia di Palazzo Chigi. Per le competizioni al chiuso si dovrà aspettare il 1 luglio

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la cabina di regia di Palazzo Chigi sarebbe orientata a consentire ai tifosi di assistere in presenza ad eventi e competizioni sportive all’aperto a partire dal 1 giugno. Per quelle al chiuso, invece, occorrerà aspettare il 1 luglio.

I limiti sono quelli già fissati in precedenza: capienza limitata al 25% dei posti disponibili e comunque non superiore alle 1000 persone per gli eventi all’aperto e alle 500 persone per quelli al chiuso.

La presenza di pubblico non sarà più limitata alle competizioni di interesse nazionale.