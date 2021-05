CorSport: Sarri è molto preoccupato per il Covid, a casa sua non entra nessuno senza tampone

Maurizio Sarri sarà, con ogni probabilità, il prossimo allenatore della Roma. Il Corriere dello Sport scrive che manca solo la firma. Prima, il tecnico dovrà risolvere il suo contratto con la Juventus, trovando un accordo per una transazione. Sarri ne ha tutto l’interesse, visto che vuole tornare in corsa. Il quotidiano sportivo scrive:

“Il tecnico toscano ha voglia di tornare ad allenare, si sta godendo gli ultimi giorni di riposo nella sua casa di Figline Valdarno, ma studia calcio tutti i giorni. E’ molto preoccupato per la situazione del Covid, è questo uno dei motivi che lo ha portato a non prendere in considerazione l’offerta del Tottenham. Preferisce evitare di fare troppi viaggi. A casa sua non entra nessuno senza tampone”.