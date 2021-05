CorSport: per il Napoli l’Europa League sarebbe solo un contentino

Il club trema all’idea di veder sfumare la qualificazione in Champions. La qualità della rosa è notevole. Sarebbe una mazzata pazzesca rinunciare ai 50 milioni

Il Napoli trema all’idea di veder sfumare la qualificazione in Champions League, scrive il Corriere dello Sport. l’approdo in Europa League, diritto che sembra quasi acquisito, non può infatti soddisfare il club di De Laurentiis. Sarebbe solo un contentino, considerando il valore della rosa azzurra.

“Dopo un campionato a fare su, giù, molto giù e poi in alto, di nuovo e in virtù di una rimonta super, il Napoli trema all’idea di veder sfumare la qualificazione in Champions per il secondo anno consecutivo, nonostante sia quantomeno già acquisito il diritto di partecipare alla prossima Europa League. Posizione internazionale consolidata, è vero, ma per la società equivale a un contentino considerando la rosa e il tasso qualitativo: va da sé che in un momento di crisi generale sarebbe una mazzata pazzesca dover rinunciare ai circa cinquanta milioni rappresentati dagli introiti base dell’accesso alla fase a gruppi di Champions League tra bonus ingresso, risultati e qualificazioni, market pool (diritti televisivi), eventualmente gli incassi”.