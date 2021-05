CorSport: l’adulazione degli esaminatori di Suarez è oscena, tanto da imbarazzare anche lui

Il commento di Dotto. “Uno, tale Rini, si distingue per le risa sgangherate e l’altro, Rocca, per le approvazioni euforiche, riedizione i due di Gianni e Pinotto”

Sul Corriere dello Sport Giancarlo Dotto commenta l’esame farsa di Luis Suarez dopo che ieri Repubblica ha diffuso il video della prova. Tra cocumelle e altri strafalcioni.

Un video che sembra quello di un film comico.

“Nel giorno in cui Checco Zalone balla con Helen Mirren, il vero comico in locandina è lui, Luis Suarez, con le sue degne spalle ”.

Ed aggiunge:

“Ci sono due parti ben riconoscibili, anche se strettamente intrecciate in commedia. Il comico e l’osceno. Comico tutto, oscena l’ammiccante e nemmeno troppo strisciante adulazione degli esaminatori. Uno, tale Rini, si distingue per le risa sgangherate e l’altro, Rocca, per le approvazioni euforiche, riedizione i due di Gianni e Pinotto. Talmente zelanti da suscitare il perplesso imbarazzo dello stesso Suarez, come si evince dalle sue spalle, piegate dal riso di dentro. Più osceno che mai sapere di quanti, con un italiano decisamente più credibile del suo ‘Per esemple, io accolto mia famiglia molto numerosa, cinquo hermanos…’ sono stati rispediti al mittente. Con ignominia”.