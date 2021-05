Corbo: Gattuso urla continuamente ma è confuso, non dà consigli. Urla e basta

Su Repubblica Napoli: “Vuol telecomandare il Napoli attimo per attimo. Ieri più che mai Gattuso si lascia prima travolgere dall’emozione”.

Gattuso urla. Scrive Antonio Corbo su Repubblica che della domenica di Gattuso restano le grida.

Di questa bizzarra domenica rimane il ricordo delle urla laceranti di Gattuso. Nel finale la sua voce diventa ancora più roca e disperata. Vuol telecomandare il Napoli attimo per attimo. Ma più che ordini o consigli lancia urla, l’assenza del pubblico e una distratta regia televisiva purtroppo non le coprono. Sono la colonna sonora di un infelice pareggio che rimanda il Napoli dal terzo al quinto posto. Una guida così accorata non giustifica la confusa direzione tattica. Ieri più che mai Gattuso si lascia prima travolgere dall’emozione.