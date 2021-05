Chiellini: “Abbiamo voglia di vincere, di fermare la favola Atalanta”

In conferenza stampa: “Le ultime due vittorie ci hanno dato una spinta importante che ci fa ben sperare per il finale di campionato, ma ora siamo concentrati sulla gara di domani”

Insieme a Pirlo, in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, c’era il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini

Come sta la Juventus mentalmente?

“Siamo pronti. Questa è una gara a sé, a prescindere dai risultati delle ultime gare. C’è voglia di vincere un trofeo, non è mai scontato arrivare a certe sfide. Le ultime due vittorie ci hanno dato una spinta importante che ci fa ben sperare per il finale di campionato, ma ora siamo concentrati sulla gara di domani. Siamo qua con voglia ed entusiasmo, speriamo questo campo ci porti bene come successo con la Supercoppa”.