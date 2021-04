Zoff sulla SuperLega: «I tifosi si abituano, basta un po’ di tempo»

Abbastanza moderata la reazione di Dino Zoff, intervistato da La Stampa, sulla nuova SuperLega

«Io credo che, come davanti ad ogni novità, occorra analizzare il nuovo contesto con calma e senza giudizi affrettati. Per me l’aspetto fondamentale sarà quello di conservare il ruolo centrale dei campionati nazionali: non andrà svilito»