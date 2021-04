Vagnati: «Il Napoli su Belotti? E’ un motivo di vanto, ma faremo il massimo per trattenerlo»

Ai microfoni di Sky, nel pre-partita di Torino-Napoli, il direttore sportivo granata, Davide Vagnati.

«Sarà una partita difficile, dobbiamo avere tutti l’elmetto come nelle ultime partite, dobbiamo cercare di fare il massimo perché ogni punto ormai pesa come un macigno. Davide Nicola sta facendo un ottimo lavoro, ora dobbiamo fare gruppo e continuare così».

Sul rinnovo di Belotti, accostato anche al Napoli:

«Ne stiamo parlando in maniera molto civile e amichevole. Andrea è un giocatore per noi fondamentale, è normale che ci siano grandi club che lo seguono. Per noi è un motivo di vanto, ma cercheremo di fare il massimo per trattenerlo»