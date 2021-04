Tuttosport: Maksimovic proposto all’Inter, ma non è una prima scelta

Il difensore ha lo stesso agente di Handanovic e l’ha proposto ai nerazzurri, per i quali però è soltanto un’alternativa

Nikola Maksimovic lascerà il Napoli al termine della stagione, dopo il mancato rinnovo sul contratto in scadenza. L’Inter segue gli sviluppi della vicenda, ma come riporta Tuttosport non è una priorità per il mercato dei nerazzurri.

Non è un mistero che Ramadani, potente agente internazionale che cura gli interessi anche di Handanovic, abbia proposto da tempo Maksimovic, 29enne centrale serbo in scadenza di contratto col Napoli. Il giocatore, come alternativa, non dispiace, ma non è una prima scelta.