Trentalange: “La Madonna è una donna d’azione, non hai mai la testa tra le nuvole”

Alfredo Trentalange, il presidente dell’Aia, il capo degli arbitri italiani è un devoto della Madonna. Un vero cultore. Ha raccontato la sua passione in una singolare intervista al settimanale “Maria con te”, ripresa Repubblica.

L’ex arbitro si dice profondo conoscitore del Vangelo, e spiritualmente legato alla figura di Maria:

“Secondo me bisogna uscire da una dimensione troppo eterea della Madonna, perché se parliamo di Maria non si può non pensare a una donna d’azione: dicendo sì non ha solo aderito a un progetto di Dio, si è impegnata e messa in gioco in prima persona. Lei è sempre stata dalla parte di Dio, ma non ha la testa tra le nuvole, è una è una donna forte che agisce in concreto”.