Nelle prossime ore è attesa la firma del nuovo contratto, lo svedese giocherà tra i rossoneri anche per la prossima stagione

È sempre più vicina l’intesa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per un rinnovo di contratto che permetta allo svedese di far parte dei rossoneri anche per la prossima stagione.

A riportarlo è Sky Sport, che spiega come mancino soltanto pochi dettagli e nelle prossime ore si procederà alla firma e quindi agli annunci ufficiali.