Schira: la Fiorentina ha offerto a Gattuso biennale da 2 milioni, fiducia nell’accordo

Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista di mercato Nicolò Schira, Gattuso lascerà sicuramente il Napoli a fine stagione. La meta più probabile per il tecnico è la Fiorentina. Il club di Commisso gli ha offerto un contratto biennale a 2 milioni l’anno ed è fiducioso sul buon esito della trattativa.

Rino #Gattuso will leave #Napoli at the end of the season. He is still the first choice of Rocco #Commisso as a new coach for the next season. #Fiorentina have offered 2-years contract (€2M/year) and they are confident to reach an agreement in the coming days. #transfers https://t.co/kPkipaFLOc

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 29, 2021