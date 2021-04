Sampdoria-Napoli: tornano Ospina e Manolas, giocano Osimhen e Politano

Mertens e Lozano partiranno dalla panchina. Mario Rui dal primo minuti, in mediana confermati Demme e Fabian

Sampdoria-Napoli. Gattuso ha scelto la formazione ufficiale per la partita di Marassi contro il Genoa di Claudio Ranieri. In campo dal primo minuto tornano Ospina, Mario Rui e Manolas. Davanti, spazio a Politano e Osimhen che quindi gioca centravanti titolare dopo la buona figura a Torino contro Chiellini. Mertens e Lozano partiranno dalla panchina.

StartingXI: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne.

Claudio Ranieri conferma in attacco due ex Napoli: Quagliarella e Gabbiadini. Il Napoli a Marassi giocherà per il futuro e lo farà contro il suo passato.