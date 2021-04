Repubblica sul futuro di Fonseca: non viene certo voglia di lasciare Roma per il Napoli e la Fiorentina

Il quotidiano scrive che al tecnico non sono arrivate offerte da parte di grandi club. Ci sono solo interessamenti da parte di Benfica, Slavia Praga e Zenit, oltre alle due italiane

Repubblica Roma affronta il tema del futuro di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Nessuno, nel club, scrive, ha mai “mosso un muscolo per rassicurarlo sul futuro” o per “aprire una discussione sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno”. Ma non è che al tecnico siano arrivate offerte da club importanti, continua il quotidiano. Citando anche il Napoli.

“Certo, non è che sin qui per averlo si siano fatti sotto i migliori club del mondo. Un sondaggio del Benfica, una dimostrazione di interesse dello Slavia Praga, la più concreta forse da parte dello Zenit. Più Napoli e Fiorentina, almeno curiose di vedere cosa sarà. Non sono nomi per cui viene voglia di lasciare Roma e la Roma. Ma se c’è una cosa che a Fonseca non fa difetto è l’autostima. Vincesse l’Europa League, magari anche nel club – che da tempo ha deciso di fare a meno di lui – potrebbe venire qualche ripensamento. Ma potrebbe essere lui, a quel punto, a togliersi il gusto di alzare un braccio, scuotere il capo, e dire: “Basta, grazie”.