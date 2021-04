Repubblica: lo scontro con Dal Pino è legato a una penale a carico dei club in caso di Superlega

L’edizione nazionale di Repubblica offre una chiave di lettura dell’attuale situazione conflittuale col presidente della Lega Serie A Dal Pino, con sette club che ne hanno chiesto le dimissioni. I sette club sono Napoli, Inter, Juventus, Lazio, Atalanta, Fiorentina,Verona.

La possibilità di accusare in tribunale di mala gestio Dal Pino (che dovrebbe rispondere di propria tasca) va letta come un modo per azzerare la trattativa coi Fondi. O quantomeno, per togliere dal tavolo la clausola che davvero spaventa i club, inserita nella bozza di accordo della media company: se il campionato dovesse essere stravolto (per l’istituzione della Superlega o una Champions troppo invadente) le società dovrebbero pagare una penale. Rimossa quella, il dialogo potrebbe anche riprendere.