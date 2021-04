Pioli: “So quanto posso incidere nel migliorare la squadra”

L’allenatore del Milan ha presentato la sfida col Parma in conferenza: “Non mi piace ragionare su quante partite mancano, concentriamoci solo su quella di domani”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani col Parma.

Non mi piace ragionare su quante partite mancano, concentriamoci solo su quella di domani, che andrà affrontata al massimo contro un avversario difficile. Siamo concentrati sugli obiettivi, consapevoli degli errori commessi con la Sampdoria. Tenendo la media punti di adesso, potremmo chiudere a 80. Sappiamo reggere le pressioni, siamo cresciuti molto a livello mentale. Andare in vantaggio può darci fiducia, conterà molto l’approccio. Non abbiamo timori o ansie.

Calabria sarà ancora fuori, rientrerà la settimana prossima. Mandzukic non è ancora al meglio ma ci potrà dare tanto. I rinnovi? Pensiamo solo alla partita. Anche Romagnoli e Maldini non ci saranno col Parma. Hauge rende meglio a sinistra, Brahim Diaz potrebbe giocare a destra.

Al Milan sto bene, stiamo lavorando per riportarlo nell’Europa che conta. So quanto posso incidere nel migliorare la squadra.