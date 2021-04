Pioli: “Siamo una squadra da Champions, il nostro futuro è adesso”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato la partita col Benevento in conferenza stampa.

La parola chiave è energia. Sappiamo da dove siamo partiti e quanto lavoro abbiamo fatto per esser qui e sapevamo che sarebbe stata una stagione difficile e competitiva. Essere qui a giocarsela a 5 partite dalla fine ci deve dare grande energia.

Dobbiamo credere nelle nostre qualità: controllare la partita, attaccare meglio e difendere più da squadra. Domani farò un discorso motivazionale come sempre, ma non ce ne sarebbe nemmeno bisogno per quanto i giocatori sono coinvolti in questo finale di campionato.

Mi avete chiesto spesso del futuro: le valutazioni si fanno a fine stagione. Ho sempre avuto il sostegno del club. L’obiettivo è portare grandi risultati all’altezza e su questo ci stiamo concentrando. Sono convinto della bontà del lavoro e della squadra, l’appoggio della società è totale.

Distrazioni? No, io vedo un gruppo attento. Sicuramente possiamo fare meglio, lo so io e lo sanno i giocatori, ma non ho visto poco entusiasmo o poca concentrazione. È qui che un gruppo giovane come il nostro deve dimostrare la forza di reagire e tornare a vincere. È giusto essere più tesi in questi momenti. Tutti i giocatori che sono qui sentono di avere le qualità per giocare la Champions: ora abbiamo la possibilità di dimostrarlo. Il nostro futuro è adesso.