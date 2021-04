Orari, canali e telecronisti della sfida tra Napoli e Lazio, posticipo del turno infrasettimanale valido per la 32^ giornata di Serie A

Napoli-Lazio, dove vedere la partita in tv. La partita tra Napoli e Lazio, valida per la 32^ giornata di Serie A, si giocherà giovedì 22 aprile alle 20:45 allo stadio Maradona di Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Luca Marchegiani; i collegamenti da bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini e Matteo Petrucci.