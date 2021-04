Juric: «Ci vuole coraggio a non dare un gol come quello di Faraoni…»

Dopo la partita persa contro l’Inter, il tecnico del Verona, Ivan Juric, ha parlato ai microfoni di Dazn:

Gol di Faraoni, dunque, regolare.

Vi mancano i gol di Lasagna? A che punto è la sua evoluzione dal punto di vista del gioco?

“Ha giocato tutta la partita in contropiede, con gli spazi aperti. Per me non è sufficiente. Non è che non ha tecnica, anche perché con la Fiorentina lo ha dimostrato, ma lui deve attaccare di più sui cross, deve divertirsi. Forse non gli è mai stato chiesto di fare questo lavoro, per me deve migliorare tanto. Qui c’è un ambiente senza pressione, oggi eri a San Siro: che senso ha deprimersi?!”.