Il Secolo: in caso di divorzio tra Giuntoli e Adl, al Napoli andrebbe il ds del Verona, D’Amico

Il quotidiano torna sulla suggestione di un possibile passaggio di Giuntoli al club di Ferrero e spunta il nome del suo possibile successore nel Napoli

Il Secolo: in caso di divorzio tra Giuntoli e De Laurentiis, al Napoli andrebbe D’Amico, ds del Verona

Il Secolo XIX scrive del futuro delle panchine di Napoli e Sampdoria, con De Laurentiis e Ferrero che hanno puntato obiettivi analoghi: Juric e Italiano. Ma non sarebbe l’unico incrocio che vede coinvolti i due club, che, tra l’altro, domenica si sfideranno in campionato. Il quotidiano genovese torna su un’ipotesi già formulata nei giorni scorsi, ovvero quella di un passaggio alla Samp di Cristiano Giuntoli nel caso di un addio al Napoli. Non solo: fa anche il nome di chi potrebbe sostituire il direttore sportivo. Si tratterebbe di Tony D’Amico, il direttore sportivo del Verona.

Queste le parole del quotidiano:

“A Napoli potrebbe poi andare l’attuale ds del Verona, Tony D’Amico, nel caso si interrompesse anche il rapporto tra De Laurentiis e Giuntoli. Un altro di quei dirigenti accostati anche alla Sampdoria in questi giorni di primavera”.