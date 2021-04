Il Ronaldo furioso: se l’è presa con i compagni, ha sferrato pugni al muro nello spogliatoio

Il Ronaldo furioso. Non c’è solo l’episodio della maglietta gettata con stizza al raccattapalle. La Gazzetta racconta lo show di Ronaldo: dalle liti con i compagni ai pugni contro il muro negli spogliatoi. Damascelli lo ha definito un caso umano per la Juventus.

Non è la prima volta che CR7 s’arrabbia quando non segna. È già capitato di vederlo scuotere la testa e lamentarsi in questi anni. Ieri però il nervosismo è stato lampante dal primo all’ultimo minuto e poco giustificabile, per il risultato e anche per la sua prestazione insufficiente. Cristiano se l’è presa con parecchi compagni (da Chiesa e Chiellini), rei di non avergli passato bene la palla, ha baruffato con Perin – dandogli del bugiardo – in occasione di un contatto, poi però ha sbagliato un gol fatto, colpendo il palo a un passo dalla porta. S’è arrabbiato quando Szczesny ha buttato fuori il pallone perché c’era un giocatore del Genoa a terra, continuando a ripetere ai suoi: «Loro sono in dieci, dobbiamo attaccare». Il veleno se l’è portato negli spogliatoi, dove s’è sfogato prendendo a pugni i muri. S’è fatto la doccia ed è scappato via in silenzio.