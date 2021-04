Il documento segreto della Superlega: «Daremo alla gente quello che vuole»

Il Guardian ha scovato il testo inedito nel codice del sito della nuova competizione. I 12 club ribelli avevano sottovalutato le critiche e le proteste di queste ore

“Daremo alla gente quello che vuole”. I 12 club ribelli erano – sono – intimamente convinti di dare una svolta “popolare” al calcio creando la Superlega. Tanto da metterlo nero su bianco in un documento inedito che il Guardian ha scoperto “leggendo” il codice del sito web della nascente competizione.

Nel documento, scrive il Guardian, si legge che la fuga offrirà “un ambiente sostenibile e competitivo per l’intera piramide del calcio”, garantendo più del triplo del livello di proventi di solidarietà ai club più piccoli rispetto a quelli attuali. E rivela anche che i club stanno prendendo in considerazione nuove idee intriganti, inclusa l'”implementazione delle regole migliorata dalla tecnologia” attualmente non supportata dalle autorità, senza addentrarsi in altri dettagli.

Ma la cosa interessante è che sembra sottovalutare drammaticamente le critiche e le proteste dell’opinione pubblica che sono seguite all’annuncio della scissione. “L’unanimità è rara quando c’è un cambiamento delle fondamenta”, c’è scritto nel documento. “Accogliamo con favore il dibattito poiché lo sport è tutto basato sulla passione e le differenze di opinione sono una parte essenziale dell’essere un tifoso. Ma alla fine, siamo fiduciosi che quando i tifosi saranno accolti di nuovo negli stadi e si giocheranno le prime partite di Super League, potranno godersi la più grande competizione che il calcio per club abbia mai visto”.

Il fatto che un documento del genere sia stato scoperto così facilmente da qualcuno con poca conoscenza specialistica in programmazione, scrive il Guardian, è abbastanza imbarazzante. Tuttavia, il messaggio di fondo è che i 12 club non hanno avuto altra scelta che agire a causa dei costi finanziari che stavano affrontando.

Il documento parla di perdite dei club di primo livello che superano i 5 miliardi di euro.

Nella creazione della Super League, si legge ancora, i 12 club separatisti hanno seguito “quattro principi guida”:

Superare le aspettative dei tifosi: “Il nostro obiettivo è offrire ai tifosi il miglior calcio possibile fornendo al contempo l’accesso ai club qualificati per garantire la vivacità della competizione e mantenere un forte impegno per il principio del merito sportivo”.

Solidarietà e sostenibilità: inclusi “prezzi dei biglietti abbordabili” e “reinvestimento nella piramide del calcio tramite pagamenti di solidarietà continui e sostanziali”.

Impegno per i campionati nazionali: “La nuova Super League è stata progettata intorno al principio di mantenere leghe locali forti e vivaci e continueremo a competere ogni fine settimana nelle nostre competizioni nazionali come abbiamo sempre fatto”.

Disponibilità al cambiamento: “La struttura di proprietà e governance della Super League è progettata per permetterci di adottare e incorporare rapidamente nuove idee nella competizione. Che si tratti di cambiamenti nei formati di distribuzione delle partite dal vivo, nell’implementazione di regole potenziate dalla tecnologia o nello sviluppo dei giocatori, non possiamo più fare affidamento su organismi esterni per guidare il progresso in queste aree “.

Il documento dice che mentre Uefa e Premier League hanno fatto “in buona fede” tentativi di migliorare le cose, è necessario un cambiamento fondamentale. “È un nuovo formato che sosterrà il dramma, la passione e, soprattutto, l’imprevedibilità che è la linfa vitale del nostro sport”, afferma il documento. “Crediamo che sarà il campionato sportivo più dinamico e competitivo del mondo”.

La Superlega non ha commentato quando il Guardian l’ha contattata per commentare la scoperta, ma dopo la pubblicazione dell’articolo ha nascosto il codice.