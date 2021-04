Il Benevento sta compiendo un capolavoro di masochismo e si avvicina alla Serie B

Sconfitta in casa per 4-2 con l’Udinese. Appena 9 punti nel ritorno, una sola vittoria: allo Juventus Stadium. Il Cagliari oggi può agganciarlo

Il secondo campionato di Serie A della storia del Benevento rischia di passare alla storia come un capolavoro di masochismo. La squadra di Inzaghi è stata sconfitta in casa 4-2 dall’Udinese, resta a 31 punti e oggi, in caso di vittoria dei sardi, il Cagliari potrebbe raggiungerla al terzultimo posto. A quel punto, il Benevento tornerebbe ad avere un piede in Serie B. Il tutto frutto di un girone di ritorno sciagurato. Il Benevento ha vinto una sola partita, in casa della Juventus. Prima, l’ultimo successo fu il giorno della Befana in casa del Cagliari. Nove punti appena nel girone di ritorno contro i 22 dell’andata che valsero ai sanniti l’undicesimo posto in classifica.

Oggi la squadra di Inzaghi ha rivelato una difesa di burro. L’Udinese di Gotti ha affondato come e quando voleva, ha condotto per 2-0 e poi per 4-1 con reti di Molina, Arslan, Stryger Larsen, Braaf. Per il Benevento rete del 2-1 di Viola su rigore e poi il 4-2 con Lapadula.

Adesso il Benevento andrà a giocare a Milano contro il Milan, poi ospiterò il Cagliari nella sfida retrocessione, poi a Bergamo contro l’Atalanta, in casa contro il Crotone e l’ultima giornata altro scontro salvezza a Torino contro la squadra di Nicola.