Ibra rinnova fino al 2022: «Il Milan è casa mia. Se potessi resterei qui tutta la vita»

Rispetto al contratto precedente, nel nuovo accordo la parte fissa è più bassa, mentre si alzano i bonus per gli obiettivi personali e di squadra

Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic fino al 2022. Lo svedese ha firmato il contratto a Casa Milan, alla presenza del suo agente Mino Raiola.

Rispetto al contratto precedente, nel nuovo accordo la parte fissa è più bassa, mentre si alzano i bonus per gli obiettivi personali e di squadra. Gianluca Di Marzio scrive che il contratto dello svedese raggiungerà (o potrà anche superare) la cifra di 7 milioni di euro per la prossima stagione in base al rendimento.

Di seguito il comunicato ufficiale del Milan: