Granada-United, invasione di campo da parte di un uomo completamente nudo

La partita di Europa League è stata interrotta per qualche minuto per un episodio a dir poco surreale

La partita di Europa League tra Granada e Manchester United è stata interrotta per qualche minuto per l’invasione di campo di un uomo completamente nudo. Il personaggio in questione sembra essere già ampiamente noto nella città spagnola.

E’ riuscito non solo a entrare nello stadio e a bypassare tutti i protocolli Covid della UEFA, ma anche a correre per il campo come Dio lo ha fatto. Un episodio a dir poco surreale.

#AHORA Europa League: Un espontáneo invade desnudo el campo del Estadio Nuevo Los Cármenes donde se juega el #Granada – #Manchester #EuropaLeague pic.twitter.com/eDeno1i1O3 — Adrián Sánchez Berger (@sanchezberger) April 8, 2021

Y Brian al tercer día resucitó y al sexto saltó al campo en el Granada-Manchester United. pic.twitter.com/cmvGspxGVZ — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) April 8, 2021