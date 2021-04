Giulini: «Mi vergogno del Cagliari, mi sento tradito dai giocatori. Sono furioso»

«Una squadra con Godín, Nainggolan e Simeone non può lottare per la salvezza, che vergogna». E lo sfogo del Presidente sardo finisce su Diario As

Lo fregano i nomi, a Tommaso Giulini. Snocciola quella porzione di formazione fatta di “campioni” e non ci crede: come fa una squadra che ha Godin, Rugani, Nainggolan e Simeone a lottare per la salvezza, e doversi giocare mezza stagione nella sfida contro il Parma?

Il Presidende Cagliari che cammina per la città e “si vergogna” del Cagliari finisce con il suo sfogo su Diario AS, in Spagna:

“I giocatori ora devono dimostrare quello che non sono stati in grado di fare nei 30 turni precedenti. Non sono deluso, sono furioso per la nostra stagione. Abbiamo una rosa importante, con campioni come Diego Godín, Radja Nainggolan, Giovanni Simeone e Daniele Rugani. Non ci aspettavamo di trovarci in questa situazione”.

“Odio camminare per le strade del Cagliari e vergognarmi di questa squadra. Mi sento persino tradito, ma non voglio fare nomi. Non dico che qualcuno ci abbia tradito o stia già pensando al suo prossimo club, ma a volte mi sento tradito da loro. Come gruppo”.