Gazzetta: il rinnovo tra Inzaghi e la Lazio è sempre vicino ma non arriva mai

Il rinnovo tra Inzaghi e la Lazio sembra il remake del rinnovo tra Gattuso e il Napoli. Sono sempre lì lì per firmare e poi non firmano mai. Ne scrive anche la Gazzetta oggi.

Ufficialmente l’intesa è a un passo. C’è una bozza di accordo che prevede un triennale per l’allenatore a circa 2,5 milioni a stagione più vari bonus legati ai risultati (primo fra tutti la qualificazione in Champions).

Ci si è messo anche il Covid di mezzo, con la positività di Simone Inzaghi che ha fatto slittare l’incontro a Formello.

I dettagli da limare non sono tuttavia tali da rimettere in discussione l’accordo. Eppure la firma slitta, come se una delle due parti (o forse entrambe) temano uno scacco matto da parte dell’altra. Ma non è escluso neppure che una o entrambe le parti lo scacco matto lo stiano preparando davvero. Che si tratti di timori ingiustificati o meno lo si capirà presto.