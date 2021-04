Gazidis scrive agli sponsor sulla SuperLega

Calcio e Finanza proponi alcuni stralci della lettera che l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha scritto agli sponsor per spiegare la nuova SuperLega

«La Superlega fornirà valore e supporto all’intera piramide del calcio con maggiori risorse finanziarie , aumentando in modo significativo i pagamenti di solidarietà alle leghe nazionali e al calcio di base e la creazione di un campionato femminile corrispondente , che rappresenterà un passo in avanti trasformativo per il calcio femminile»

«Contemporaneamente all’impegno per la creazione di questo nuovo torneo europeo, i club fondatori si stanno anche impegnando a lungo termine per i loro campionati nazionali. La Serie A rimarrà la competizione del fine settimana più importante e importante in Italia e il Milan è orgoglioso di rimanere una parte importante del tessuto del calcio italiano. I club non vedono l’ora di tenere discussioni con la FIFA e la UEFA e tutte le altre istituzioni calcistiche per lavorare insieme in partnership per fornire una struttura che sarà vantaggiosa per il calcio nel suo insieme».