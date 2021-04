Fonseca: “Sono contrario alla Superlega e sono orgoglioso che lo sia anche la Roma”

L’allenatore giallorosso in conferenza: “In questo sport ciò che conta non sono i soldi ma i tifosi, i calciatori e gli allenatori”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato alla vigilia della sfida con l’Atalanta in conferenza stampa.

Come la maggior parte degli allenatori, sono contrario alla Superlega. Sono orgoglioso di far parte di questo sport, dove ciò che conta non sono i soldi ma i tifosi, i calciatori e gli allenatori. Sono quindi orgoglioso della posizione presa dal club.

Fino a marzo eravamo tra le prime quattro, poi abbiamo cominciato ad avere assenze importanti e ora prepariamo una semifinale di Europa League. Vogliamo tornare ad essere forti anche in Serie A.

La Roma è motivata, non abbiamo perso identità e ambizione. Non sono soddisfatto del campionato che abbiamo fatto, si poteva far meglio. L’Atalanta è da ammirare. Un bilancio lo farò a fine stagione.