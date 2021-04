Fonseca: “L’Ajax è fortissimo, non possiamo sbagliare”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la partita con l’Ajax valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League in conferenza stampa.

È importante capire che dall’altro lato c’è una squadra fortissima. Non dobbiamo pensare alla partita di Amsterdam, dobbiamo pensare ad arrivare fino in fondo a quella che dobbiamo giocare, lottando per vincere: non possiamo sbagliare. So che i giocatori hanno capito l’importanza del momento.

L’Ajax ha qualità e verrà qui per qualificarsi, servirà la partita perfetta se vogliamo passare. I dettagli faranno la differenza, abbiamo lavorato su alcune situazioni difensive ed è fondamentale rimanere sempre concentrati ed emotivamente equilibrati. Saremo pronti a contenere la pressione alta degli avversari.

Calafiori domani giocherà dall’inizio, ad Amsterdam è entrato molto bene in partita. Karsdorp sta facendo una grande stagione, ha imparato molto ed è in fiducia, ma può migliorare ancora. Smalling ha cominciato adesso a lavorare da solo in campo, è vicino al recupero ma è una questione principalmente di come si sente il giocatore.

Fisicamente e mentalmente stiamo molto bene, siamo motivati. Abbiamo preparato una strategia per questa sfida, l’Ajax è difficile da affrontare ma ci siamo preparati per non lasciargli fare quello che vogliono.