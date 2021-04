Florenzi: «La maglia della Roma è come una seconda pelle»

Alessandro Florenzi, in prestito dalla Roma al Psg, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club parigino definendo la maglia della Roma come una seconda pelle.

“Mi porto dentro due grandi emozioni: la prima è aver vinto lo scudetto con la Primavera da capitano, la seconda quella di aver esordito in Nazionale. La maglia della Roma è come una seconda pelle, mi ha fatto crescere come uomo e giocatore, non potrò mai dimenticarlo. Sono veramente orgoglioso di essere riuscito a realizzare il mio sogno, che da bimbo nato a Roma e romanista, era quello di giocare per questa fantastica maglia”.