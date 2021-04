«Epurato su richiesta della Juve», e Mediaset denuncia Pistocchi per diffamazione

Il giornalista ha lasciato l’azienda dopo 35 anni, accusandola di averlo messo in disparte negli ultimi 4 anni subendo pressioni dal club bianconero

«Non è un mistero inoltre che Albanese, capo della comunicazione della Juventus, abbia più volte fatto pressioni per ottenere l’allontanamento di giornalisti “scomodi”».

Maurizio Pistocchi, dando l’addio a Mediaset dopo 35 anni, aveva dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera di aver passato gli ultimi 4 anni da “epurato” su pressioni della Juventus.

Ora Mediaset reagisce, e denuncia il suo storico giornalista per diffamazione.

Mediaset con una nota ha smentito l’esistenza di «presunte pressioni esterne e veti per ottenere il suo allontanamento» di Pistocchi dall’azienda e annuncia di aver «dato mandato ai propri legali di tutelare la propria immagine nelle competenti sedi giudiziarie».

Anche il Comitato di redazione di NewsMediaset si è espresso sulla vicenda: «In merito alle dichiarazioni rilasciate dal collega Maurizio Pistocchi, teniamo a chiarire che per quanto ci risulta non è stato epurato ma ha raggiunto un accordo con l’azienda per la conclusione del suo rapporto di lavoro. Ci preme inoltre sottolineare che la redazione sportiva di NewsMediaset ha sempre lavorato e lavora in piena autonomia senza subire pressioni esterne».