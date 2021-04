CorSport: Napoli-Inter, ballottaggio Osimhen-Mertens e Hysaj-Mario Rui

Sono due i ballottaggi in corso nel Napoli in vista del match di domenica contro l’Inter, scrive il Corriere dello Sport. Uno riguarda la difesa ed uno l’attacco.

“Se l’attacco è la miglior difesa per curare i disagi avvertiti in questi sette mesi, il dubbio che arricchisce questa infinita vigilia ondeggia nell’area di rigore avversaria e la domanda che sorge e poi tramonta spontanea sta proprio là in mezzo: Osimhen o Mertens?”.