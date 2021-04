Corsport: caso tamponi Lazio, Immobile e Strakosha hanno fatto il test del Dna

L’appuntamento era fissato alle 18. Immobile e Strakosha, prima di raggiungere il ritiro, si sono fermati in un laboratorio all’Università di Napoli per sottoporsi all’esame del Dna disposto dal Gip della Procura di Avellino. Dovrebbe essere l’ultimo atto probatorio dell’inchiesta sui tamponi eseguiti dal Laboratorio Diagnostica di Avellino di Massimiliano Taccone (unico indagato) con l’accusa di frode e falso in atti pubblici. Il reato di epidemia colposa sarebbe caduto. A maggio scadranno i sei mesi e l’indagine dovrà essere chiusa o prorogata. Dipenderà dalle decisioni del pm D’Onofrio