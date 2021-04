Bianchi e il bel gioco: «A Napoli vincemmo 6-2 e dissero che gli altri avevano dato spettacolo»

Tuttosport ha intervistato Ottavio Bianchi alla vigilia di Napoli-Inter.

L’Inter gioca male?

Io lascio dire tutto. L’unica cosa che non mente mai è il campo. Il resto sono chiacchiere. Chi è abituato a stare sul terreno di gioco e a sudare, capisce perfettamente cosa voglia dire il risultato. Per ottenerelo devi lavorare, essere in condizione, utilizzare la giusta tattica, trovare un equilibrio di rapporto tra società, allenatori, atleti e stampa: sono tante le peculiarità per raggiungere la vittoria. (…) Poi ci sono persone che vanno a pontificare e ognuno può parlare di tutto, soprattutto di calcio».