Benzema sblocca il Clasico con un colpo di tacco pazzesco (VIDEO)

Valverde inizia l’azione, Vazquez la mette al centro e il francese s’inventa una prodezza incredibile per segnare al Barcellona

Che il Clasico non deluderà le aspettative si sa dopo soltanto 13 minuti. Valverde porta palla a centrocampo, serve Vazquez sulla fascia che lascia partire un cross basso sul quale Benzema si avventa di tacco e infila Ter Stegen sul primo palo per uno dei gol più belli mai segnati in questa sfida.