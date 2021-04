A Bari testa di maiale e striscione contro la squadra: “Se non ci credete, questa fine farete”

La foto è sulla Gazzetta del Mezzogiorno che non esita e definire un atto criminale lo striscione e la testa di maiale mozzata.

La Gazzetta del Mezzogiorno informa che sono scattate le indagini della Digos. Lo striscione non era firmato.

Gli striscioni apparsi per protestare contro la Superlega, altri slogan contro la squadra comparsi in alcuni quartieri cittadini e soprattutto i fumogeni lanciati verso il pullman dei Galletti di ritorno dalla disfatta avvenuta domenica scorsa a Torre del Greco (azione avvenuta da un cavalcavia in autostrada, all’altezza di Bitonto) tradivano una forte inquietudine da parte della città del pallone verso la squadra di calcio. Non a caso, le forze dell’ordine pensavano già da qualche giorno di allestire un presidio fisso allo stadio, proprio per evitare eventuali forme di contestazione verso i biancorossi.