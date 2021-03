Zidane: “Ronaldo al Real Madrid? Può darsi. Lui è impressionante”

Nella conferenza alla vigilia del match di Champions con l’Atalanta, ne parla anche Karim Benzema:

“Il ritorno di Ronaldo? Ho fatto moltissime cose con lui qua con il Real Madrid, ma sono già passati tre anni. Gioca in un’altra squadra. Io non sono il presidente né l’allenatore, non so se sta bene o meno alla Juve. Io non posso rispondere sul suo eventuale ritorno a Madrid”.