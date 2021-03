Sky: oltre a Rrahmani, anche Manolas e Lozano non saranno convocati

Il messicano recupera, ma insieme al difensore non partirà per Milano a scopo precauzionale

Nonostante qualche buona notizia dall’infermeria, il Napoli non potrà contare su diversi giocatori in vista della partita col Milan. Stando a quanto riporta Sky Sport, oltre all’infortunato Rrahmani, sia Manolas che Lozano non partiranno con la squadra per Milano.

Nonostante il messicano si stia allenando da giorni, la scelta dello staff tecnico è quella di preservarlo per la gara successiva con la Roma.